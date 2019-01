Ag. Gaetano sulla convocazione: "I talenti italiani ci sono: bella opportunità, Ancelotti lungimirante"

MULTIMEDIA VIDEO - NAPOLI IN CAMPO SOTTO IL SOLE DI CASTEL VOLTURNO: COMINCIA LA SEDUTA MATTUTINA E' cominciata da qualche minuto la seduta mattutina del Napoli agli ordini di Carlo Ancelotti. Gli azzurri, sotto il sole di Castel Volturno, preparano il match di domani contro il Sassuolo e il club ha pubblicato un video su Twitter: ️‍️ Allenamento iniziato!... E' cominciata da qualche minuto la seduta mattutina del Napoli agli ordini di Carlo Ancelotti. Gli azzurri, sotto il sole di Castel Volturno, preparano il match di domani contro il Sassuolo e il club ha pubblicato un video su Twitter: ️‍️ Allenamento iniziato!... GIOVANILI PRIMAVERA, IL BABY AZZURRO ILLUMINATO IN RAMPA DI LANCIO: DUE CLUB DI SERIE C SU DI LUI Doppia pista di mercato per Antonio Illuminato, centrocampista classe 2000 della Primavera del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw il ragazzo di Frattamaggiore sarebbe finito nel mirino di Rimini e Virtus Verona. Doppia pista di mercato per Antonio Illuminato, centrocampista classe 2000 della Primavera del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw il ragazzo di Frattamaggiore sarebbe finito nel mirino di Rimini e Virtus Verona.