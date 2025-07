Ufficiale Aggressione ai napoletani a Parma per lo Scudetto: daspo a 15 ultras gialloblù

La Digos di Parma ha identificato e indagato quindici ultras del Parma, tra cui un minorenne, per il violento attacco ai tifosi del Napoli avvenuto il 23 maggio scorso in piazza Garibaldi. Gli indagati dovranno rispondere di rissa, lesioni aggravate, tentata violenza privata e porto di oggetti atti ad offendere. Quella sera, mentre i tifosi napoletani festeggiavano lo scudetto appena conquistato dalla squadra di Antonio Conte, una trentina di persone vestite di nero e con il volto coperto ha fatto irruzione, aggredendo i presenti con bastoni, cinghie e lanci di oggetti. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo serio.

Grazie all’analisi di numerosi filmati e alle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a riconoscere una quindicina di membri dei “Boys”, gruppo organizzato del tifo parmigiano. Questa mattina sono scattate le perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, durante le quali sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari: l’obiettivo è comprendere come sia stato organizzato l’assalto. Parallelamente, è partita la procedura per l’emissione dei DASPO “fuori contesto”, misura che vieterebbe agli indagati l’accesso a manifestazioni sportive anche se l’episodio è avvenuto lontano dagli stadi. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri responsabili.