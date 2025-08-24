Prima pagina Il Mattino: "E' subito Napoli show"

"E' subito Napoli show": non usa mezze misure Il Mattino per titolare oggi in prima pagina, riferendosi alla vittoria per 2-0 con cui i partenopei hanno battuto il Sassuolo e iniziato il loro cammino nella Serie A 2025/26. Vittoria firmata da McTominay e De Bruyne, che si candidano ad essere i nuovi gemelli del gol soprattutto in assenza dell'infortunato Lukaku. Conte: "Bravi, è il giusto atteggiamento".