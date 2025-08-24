Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli again! Partenza extralusso"

"Napoli, again": questo è il titolo principale della prima pagina odierna del Corriere dello Sport. I campioni in carica vincono 2-0 in casa del Sassuolo. “Domina e diverte” la squadra di Conte e la partenza viene definita “extralusso con McTominay. e De Bruyne” mentre sul mercato avanza Hojlund e si insiste per Elmas. in taglio centrale “Milan al buio con EuroBonazzoli” e la Roma con “C’è tanto Gasp”. Di seguito la prima pagina integrale