Corriere dello Sport: "Napoli again! Partenza extralusso"
"Napoli, again": questo è il titolo principale della prima pagina odierna del Corriere dello Sport. I campioni in carica vincono 2-0 in casa del Sassuolo. “Domina e diverte” la squadra di Conte e la partenza viene definita “extralusso con McTominay. e De Bruyne” mentre sul mercato avanza Hojlund e si insiste per Elmas. in taglio centrale “Milan al buio con EuroBonazzoli” e la Roma con “C’è tanto Gasp”. Di seguito la prima pagina integrale
