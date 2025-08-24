Foto
Fotogallery dal campo: il Napoli batte il Sassuolo, le immagini più belle di Tuttonapoli
Il Napoli ha aperto la stagione con una vittoria a Reggio Emilia, sul terreno del Sassuolo. Un 2-0 maturato grazie al colpo di testa del solito McTominay al 17' del primo tempo ed alla punizione di De Bruyne al 12' della ripresa che ha esordito al meglio nel calcio italiano. Dalle esultanze degli azzurri alla grande cornice di pubblico azzurra al Mapei Stadium: rivivi il meglio della partita con la nostra fotogallery di seguito.
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
