Tuttosport: "Juve, a tutto Yildiz. "Piacere De Bruyne, la festa continua"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport decide di scegliere come titolo principale quello riportato di seguito: "Juve a tutto Yildiz". Stasera l'esordio contro il Parma: Stadium esaurito, l'asso turco pronto a infiammarlo. Si parla anche dell'altra metà di Torino, alle prese con le ultime trattative di mercato. Il titolo sui granata, presente in taglio basso, è il seguente: "Fortini-Oristanio: segnali di Toro".

Passi avanti per il terzino e per l'esterno. Spazio al Napoli in taglio alto: "Piacere De Bruyne, la festa continua" con la vittoria contro il Sassuolo anche se "Conte aspetta altri rinforzi". Di seguito la prima pagina integrale