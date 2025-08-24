Prima pagina
Tuttosport: "Juve, a tutto Yildiz. "Piacere De Bruyne, la festa continua"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport decide di scegliere come titolo principale quello riportato di seguito: "Juve a tutto Yildiz". Stasera l'esordio contro il Parma: Stadium esaurito, l'asso turco pronto a infiammarlo. Si parla anche dell'altra metà di Torino, alle prese con le ultime trattative di mercato. Il titolo sui granata, presente in taglio basso, è il seguente: "Fortini-Oristanio: segnali di Toro".
Passi avanti per il terzino e per l'esterno. Spazio al Napoli in taglio alto: "Piacere De Bruyne, la festa continua" con la vittoria contro il Sassuolo anche se "Conte aspetta altri rinforzi". Di seguito la prima pagina integrale
Copertina Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
