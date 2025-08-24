Foto De Bruyne incredibile (anche) in non possesso! Sky: top in Premier per metri e sprint!

Non solo il gol, con una traiettoria velenosa, i filtranti che lo contraddistinguono e tante giocate di qualità. Kevin De Bruyne è stato elogiato da Conte anche per l’impegno in non possesso, caratteristica imprescindibile nel suo Napoli, ma non è una novita per il fuoriclasse belga. Nei suoi anni in Premier League non ha totalizzato soltanto 108 gol e 169 assist, risultando il miglior assist-man d’Europa del decennio e non solo. In Premier è stato primo anche l’anno scorso per xAssist, filtranti e passaggi che hanno portato al tiro, ma Sky ha rimarcato anche gli incredibili dati come intensità:

De Bruyne in Premier - il campionato più intenso al mondo - tra i centrocampisti ha raggiunto il 100° percentile (cioè il migliore) per metri totali, il 76° percentuali (cioè solo il 24% dei giocatori meglio di lui) per metri in alta velocità, il 76° per metri sprintando ed il 90° per numero di sprint. Numeri incredibili, come sottolineato da Fabio Caressa: “Il Napoli è 451 quando deve difendere abbassandosi, Conte parla di intensità e di recuperi ed i numeri di De Bruyne ci raccontano un altro giocatore oltre ai 108 gol e 169 assist, che già basterebbero (ride, ndr), ma è stato primo in tante statistiche offensive e non solo: in non possesso lui ha in Premier il primo posto, come metri in alta velocità tra i pari ruoli è il 76°, cioè solo il 24% fa meglio di lui, lo stesso per metri sprinting e numero di sprint solo il 10% fa meglio di lui, in Premier”.