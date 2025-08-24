Prima pagina

Il Roma: "Super Napoli"

Il Roma: "Super Napoli"
Oggi alle 00:00Notizie
di Davide Baratto

"Super Napoli", apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, parlando del successo degli uomini di Antonio Conte alla prima giornata di campionato. Il sommario: "I campioni partono con una vittoria: steso il Sassuolo con McTominay e il primo gol azzurro di De Bruyne". Di seguito la prima pagina integrale.