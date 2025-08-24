Sassuolo-Napoli 0-2, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli batte 2-0 in trasferta il Sassuolo nel segno del solito McTominay, che sblocca la gara di testa nel primo tempo, e di Kevin De Bruyne, che firma il raddoppio nella ripresa su punizione con una traiettoria maligna che beffa tutta. Gara controllata sin dall'inizio dagli azzurri, il 4-1-4-1 con i Fab Four lancia un ottimo segnale. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!