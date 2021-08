Ai box da maggio, Milik starà fuori ancora a lungo con l'OM: "Stop più lungo del previsto"

Arkadiusz Milik resterà ai box ancora sei settimane. Infortunatosi l'ultima giornata dello scorso campionato, l'ex Napoli ha saltato gli Europei e tutta la preparazione con l'Olympique Marsiglia, ma il suo rientro non è ancora alle porte. Lo conferma Jorge Sampaoli, allenatore dell'OM, in conferenza stampa: "Per Milik bisognerà aspettare ancora un mese e mezzo prima di rivederlo in gruppo. Il suo stop è stato più lungo del previsto".