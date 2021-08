Al Barça non basta l'addio di Messi: senza cessioni non potrà iscrivere i nuovi alle liste

Non basta l'addio di Lionel Messi. Se il Barcellona non riesce ad abbassare il monte ingaggi entro la fine di questa settimana non potrà iscrivere i nuovi acquisti alla lista per la prima giornata di campionato. Lo riferisce la Cadena SER, spiegando che comunque ci sarebbe tempo poi fino al 31 agosto, termine ultimo per la consegna. Nel caso del Kun Aguero non sarebbe un problema, visto che è infortunato, ma Memphis Depay ed Emerson già si stanno allenando ed Eric Garcia arriverà questa settimana. E Ronald Koeman ne ha bisogno.

Come può fare il Barcellona? Per decurtare il monte stipendi, si proveranno a piazzare rapidamente calciatori come Umtiti, Pjanic e Coutinho, altrimenti bisognerà trattare un ingaggio al ribasso con i calciatori più pagati della rosa.