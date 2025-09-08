Al Franchi con tre nuovi acquisti: la buona notizia per Conte

La brutta notizia arrivata dalle nazionali è lo stop di Rrahmani, che resterà fermo almeno un paio di settimane per un problema al flessore. Come si legge su Ottopagine.it, Conte sta già trovando soluzioni alternative: pronto l'esordio di Beukema in difesa, al fianco di uno tra Rrahmani e Juan Jesus.

Quantomeno l'allenatore azzurro troverà tre nuovi acquisti: l'esterno sinistro Gutierrez, che si avvia al recupero e che sarà convocato. Ma anche Elmas e Hojlund, che dopo gli annunci nell'ultimo giorno di mercato non hanno ancora messo piede a Castel Volturno. Avranno pochi giorni prima della partita del "Franchi", ma quanto basta per ottenere almeno la prima convocazione.