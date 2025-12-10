Ufficiale
Udinese-Napoli, arbitra Sozza con Ghersini al Var: la sestina completa
TuttoNapoli.net
Sarà l'arbitro Simone Sozza a dirigere Udinese-Napoli di domenica pomeriggio. Al Var ci sarà Ghersini. Ecco la sestina completa appena annunciata:
SOZZA
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: BONACINA
VAR: GHERSINI
AVAR: MANGANIELLO
