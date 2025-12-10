Ufficiale

Udinese-Napoli, arbitra Sozza con Ghersini al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Sarà l'arbitro Simone Sozza a dirigere Udinese-Napoli di domenica pomeriggio. Al Var ci sarà Ghersini. Ecco la sestina completa appena annunciata:

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:     BONACINA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MANGANIELLO