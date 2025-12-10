Prima pagina Tuttosport: "Juve, avrai mica paura del Pafos"

In apertura, Tuttosport punta tutto sulla Juventus con un titolo che suona come un messaggio di fiducia e di sfida: "Juve, avrai mica paura del Pafos". Questa sera allo Stadium arrivano i ciprioti, un’occasione immediata per reagire e rialzare la testa.

Spalletti si assume le responsabilità per il passo falso di Napoli: «Al Maradona ho sbagliato io». Cambiano anche le scelte tecniche: spazio a Zhegrova, mentre David parte dalla panchina, con Openda riferimento offensivo.