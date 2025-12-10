Milan, fiducia per il recupero di Leao per sfida al Napoli in Supercoppa: le ultime

Oggi alle 13:20Notizie
di Arturo Minervini

C'è fiducia in casa Milan per il recupero di Rafa Leao in vista della sfida al Napoli in Supercoppa, in programma il 18 dicembre. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, spiegando che il portoghese ha già iniziato le terapie necessarie per ridurre il quadro infiammatorio. La domanda che si pongono i tifosi del Milan è inevitabile: quando potrà tornare in campo?

Al momento è difficile stabilirlo con certezza, dal momento che l’evoluzione dell’infiammazione verrà monitorata giorno dopo giorno. Di sicuro Leao non verrà rischiato domenica alle 12.30 contro il Sassuolo, mentre filtra fiducia per un suo possibile rientro il 18 dicembre, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in Arabia Saudita. Resta da capire se sarà impiegato dal primo minuto o a gara in corso, ma sul volo che porterà il Milan a Riad dovrebbe esserci anche Rafa.