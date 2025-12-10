Ultim'ora Conte conferma tutti, Sky: "Nessun cambio col Benfica, dentro gli 11 della Juve"

Il Benfica di Mourinho ospita il Napoli che non cambia pelle e viene blindato dal suo allenatore dopo la vittoria di domenica sera. Conte ripropone la stessa formazione che ha battuto la Juventus con il tridente composto da Neres, Hojlund e Lang. Beukema, Rrahmani e Buongiorno compongono il terzetto difensivo. Lo "Special One" risponde con un 4-2-3-1: Pavlidis è la punta centrale. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Estádio da Luz (Lisbona) mercoledì 10 dicembre ore 21:00

BENFICA (4-2-3-1) probabile formazione: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho

Ballottaggi: Barreiro-Rego 70-30%

Indisponibili: Araujo, Bah, Bruma, Felix, Lukebakio

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: McTominay-Vergara 70-30%, Spinazzola-Olivera 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez, Lobotka, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista)