Conte conferma tutti, Sky: "Nessun cambio col Benfica, dentro gli 11 della Juve"
Il Benfica di Mourinho ospita il Napoli che non cambia pelle e viene blindato dal suo allenatore dopo la vittoria di domenica sera. Conte ripropone la stessa formazione che ha battuto la Juventus con il tridente composto da Neres, Hojlund e Lang. Beukema, Rrahmani e Buongiorno compongono il terzetto difensivo. Lo "Special One" risponde con un 4-2-3-1: Pavlidis è la punta centrale. Lo riporta la redazione di Sky Sport.
Estádio da Luz (Lisbona) mercoledì 10 dicembre ore 21:00
BENFICA (4-2-3-1) probabile formazione: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho
Ballottaggi: Barreiro-Rego 70-30%
Indisponibili: Araujo, Bah, Bruma, Felix, Lukebakio
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: McTominay-Vergara 70-30%, Spinazzola-Olivera 55-45%
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez, Lobotka, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro