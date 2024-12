Al salotto di Sky Sport erano increduli per una statistica sulla gestione Conte

Domenica si parlava ovviamente di Napoli-Lazio in tv. Della sconfitta del Maradona. Nel salotto di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa parlava del modo con cui Conte sta gestendo la rosa del Napoli con riferimento alle scelte in Coppa e poi in campionato. Tra tanti, emerge un dato che diventa oggetto di discussone tra gli ospiti.

"L'undicesimo giocatore per minuti giocati è Lobotka con 901 minuti per l'infortunio. Il dodicesimo è Gilmour che ha 400 minuti perché aveva sostituito Lobotka in quelle partite, cioè 500 di meno. Il quattordicesimo è Caprile con 324 minuti. Poi tutti gli altri. Ci sono giocatori con 10' di media a partita", dice il giornalista.