Brutta sconfitta per l'Albania di Edy Reja, sconfitta per 4-1 in Francia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020 del Gruppo H. A segno Giroud, Coman, Ikone e Griezmann per i padroni di casa e Cikalleshi per gli ospiti. Per l'azzurro Hysaj 90 minuti in campo.