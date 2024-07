Ufficiale Albiol immenso: la leggenda al Villareal continua a quasi 39, firmato il rinnovo

Nemmeno all'avvicinarsi dei 39 anni, dopo 185 partite ufficiali, Raúl Albiol vuole saperne di lasciare il Villarreal.

Veterano solido in difesa e capitano del Submarino Amarillo ha deciso di rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2025: una stagione in più dunque per l'ex difensore del Napoli ai tempi di Rafa Benitez.

Il difensore, che compirà 39 anni il prossimo 4 settembre, ha autografato il nuovo accordo con il club spagnolo proprio nella giornata di oggi, come comunicato dall'annuncio ufficiale. Giorno in cui è cominciata la preparazione pre-campionato della squadra sotto la guida di coach Marcelino. Ufficiale dunque la permanenza del difensore centrale che è stato uno dei grandi riferimenti della storica squadra che ha sollevato l'Europa League e giocato la Supercoppa Europea nel 2021, raggiungendo le semifinali della Champions League un anno dopo, nel 2022.

Il viaggio continua. "Sono molto felice di poter continuare un'altra stagione qui al Villareal. A fine stagione sarà il momento di dirci se potrò continuare o meno, la verità è che spero di dare il massimo e soprattutto di aiutare la squadra", ha dichiarato Albiol una volta reso noto il rinnovo con la società Valenciana.