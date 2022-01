Algeria-Guinea Equatoriale, Ounas non convocato: l'azzurro non è ancora in condizione

Esordio ancora rimandato per Adam Ounas in Coppa D'Africa. L'attaccante del Napoli è stato ancora tenuto a riposo dal Ct dell'Algeria Belmadi per la sfida che si terrà tra poco contro la Guinea Equatoriale. L'azzurro deve ancora recuperare la migliore condizione dopo un lieve infortunio e per questo non figura neanche in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Algeria-Guinea Equatoriale

ALGERIA (4-3-3): M'Bolhi; Atal, Benlamri, Mandi, Bensebaini; Bennacer, Bendebka, Feghouli; Mahrez, Bounedjah, Belaili. Commissario tecnico: Djamel Belmadi.

GUINEA EQUATORIALE (4-2-3-1): Owono; Carlos Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Ganet, Machin; Salvador, Bikoro, Buyla; Siafa. Commissario tecnico: Juan Micha.