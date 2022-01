Algeria ko e ultima: per Ounas la Coppa d'Africa può finire prima d'iniziare

Tonfo a sorpresa dell'Algeria in Coppa d'Africa e buona notizia per il Napoli. A Douala, le Volpi del Deserto si sono arrese alla Guinea Equatoriale, trascinata alla vittoria dal sigillo al 70' del classe '98 Esteban Obiang. Si complica notevolmente il cammino in Coppa d'Africa degli uomini di Belmadi, fanalino di coda del girone E ad una sola giornata dal termine della fase a gironi. Nell'ultima gara del girone gli algerini dovranno affrontare giovedì la capolista Costa d'Avorio, l'attaccante Adam Ounas potrebbe quindi presto tornare a Napoli dopo non aver ancora giocato nemmeno un minuto della competizione per un lieve infortunio muscolare.