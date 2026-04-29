Alisson-Hojlund-De Bruyne, tridente per oggi e per il futuro: anche a Como dal 1'

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"La prospettiva è che questo tridente Alisson-Hojlund-De Bruyne, che vedremo a Como, possa essere anche quello del nuovo Napoli".

Contro il Como il Napoli vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League e iniziare a delineare il volto offensivo del futuro. La sfida rappresenta un passaggio chiave non solo per la classifica, ma anche per valutare soluzioni che potrebbero diventare strutturali nella prossima stagione.

Il tridente del futuro prende forma

L’attenzione è puntata sul possibile tridente offensivo: Alisson Santos e Rasmus Hojlund, infatti, sembrano destinati a essere riscattati dopo il prestito, mentre Kevin De Bruyne, forte di un altro anno di contratto, è orientato a restare. L’idea è quella di costruire un reparto offensivo solido e spettacolare, capace di entrare nel cuore dei tifosi e garantire qualità e continuità nel tempo.

Così l'inviato a Castel Voturno, Francesco Modugno, ai microfoni di Sky Sport 24: "Discorso futuro che tra poco De Bruyne e la società affronteranno, c'è il Mondiale. Sarà una scelta di vita, però la certezza è che lui sta molto bene in questa città, la comincia a vivere e ad entrarci dentro un po' con tutta la famiglia. La prospettiva è che questo tridente Alisson-Hojlund-De Bruyne, che vedremo a Como, possa essere anche quello del nuovo Napoli, quello del centenario e chissà se ancora di Conte".