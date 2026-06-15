I De Laurentiis cedono il Bari! Nominato Marino ds: "Accompagnerà club a fine multiproprietà"

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Il suo incarico, formalizzato con un contratto pluriennale, avrà due obiettivi: riportare il Bari in Serie A e porre fine all'attuale multiproprietà

Le decisioni della famiglia De Laurentiis sul futuro del Bari sono ormai ufficiali. Come annunciato dal sindaco Vito Leccese, attraverso una lettera inviata dall'amministratore unico Luigi De Laurentiis, Pierpaolo Marino sarà il nuovo direttore generale del club pugliese. Una figura di grande esperienza, ben conosciuta anche a Napoli, che avrà un doppio compito: rilanciare il progetto sportivo e accompagnare il Bari verso la fine della multiproprietà. "Il suo incarico, formalizzato con un contratto pluriennale, avrà due obiettivi: riportare il Bari in Serie A e porre fine all'attuale situazione di multiproprietà", si legge nella comunicazione.

I De Laurentiis aprono a nuovi soci per il Bari

La proprietà ha inoltre confermato la volontà di favorire l'ingresso di nuovi soci e, in prospettiva, la cessione del club. Per questo saranno coinvolte società internazionali di advisory e verrà istituita una data room dedicata ai potenziali investitori. Alla luce degli impegni assunti dalla famiglia De Laurentiis, il sindaco Leccese ha annunciato la disponibilità a firmare la concessione dello stadio San Nicola, passaggio fondamentale per l'iscrizione del Bari al prossimo campionato di Serie C. Fonte: dichiarazioni del sindaco di Bari Vito Leccese.