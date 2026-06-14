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Dua Lipa è a Napoli: lo shopping è a sfondo azzurro, visita allo store del club

Dua Lipa è a Napoli: lo shopping è a sfondo azzurro, visita allo store del clubTuttoNapoli.net
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 19:45Notizie
di Pierpaolo Matrone
Dua Lipa in città: una visita che conferma ancora una volta il fascino internazionale della città e del brand Napoli.

Napoli continua ad attirare personaggi di fama internazionale. Nella giornata di oggi la popstar Dua Lipa ha fatto visita allo store ufficiale del Napoli situato in piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico cittadino.

Dua Lipa allo store del Napoli

La cantante, tra le artiste più celebri del panorama musicale mondiale, è stata avvistata all'interno del punto vendita azzurro insieme al marito, suscitando curiosità e entusiasmo tra i presenti. Una visita che conferma ancora una volta il fascino internazionale della città e del brand Napoli, sempre più riconosciuto e apprezzato anche oltre i confini del calcio.