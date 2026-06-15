Nuovo centro sportivo, avanti con Monterusciello! A Pozzuoli si lavora per ADL

vedi letture

Antonio Russo di Cronache di Napoli fa sapere che la pista Monterusciello per il nuovo centro sportivo rimane molto concreta.

Antonio Russo, giornalista di Cronache di Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc per fare il punto sul nuovo centro sportivo del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il titolo del mio articolo su “Cronache di Napoli” riflette lo stato di cose nella fase di costruzione del centro sportivo del Napoli. La vera novità che è emersa nella giornata di venerdì è quella dei contatti che sono in corso tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il dirigente del comune di Pozzuoli il Dott. Agostino Di Lorenzo.



Nulla accade per caso, il Dott. Di Lorenzo è l’uomo di punta e capitano dell’amministrazione Manzoni di Pozzuoli e ha le competenze nell’ambito dell’urbanistica per sbloccare gli intoppi che riguardano il piano regolatore in tema di norme, concessioni e ostacoli che si devo superare nella concessione e acquisizione dei terreni che il Napoli deve acquisire per costruire il nuovo impianto.



Nei giorni scorsi si è parlato anche di Succivo, ma il Napoli va avanti su Monterusciello dove ora sono in atto persino dei lavori per costruire un nuovo impianto cittadino dove potrà giocare il settore Primavera del Napoli. Il dipartimento 5 del Comune di Pozzuoli che vanta competenze in urbanistica lavora ogni giorno per il Napoli e avrà la funzione di accelerare quei processi normativi che sono determinanti per la realizzazione del progetto.



Il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni è un grandissimo tifoso del Napoli e ha dato sempre la sua disponibilità per dialogare con De Laurentiis per trovare un accordo e accelerare sulla fase di costruzione del centro sportivo. Infatti, nel corso di questa stagione abbiamo visto spesso il Sindaco Manzoni in tribuna a Napoli. Dobbiamo anche ricordarci che l’anno prossimo Luigi Manzoni terminerà il suo mandato come Sindaco di Pozzuoli.



Il Napoli punta forte sulla zona di Monteruscello e nella disponibilità che ha mostrato il Sindaco Manzoni, De Laurentiis ha trovato l’interlocutore ideale per accelerare quei processi normativi in corso, risolvere intoppi e trovare soluzioni. Non siamo più alla fase progettuale, De Laurentiis se ne sta occupando in prima persona del progetto e bisogna superare quegli ostacoli “grandi” che possono essere superati. Il Dipartimento 5 di Pozzuoli deve lavorare in questa direzione!



Tempistiche? Risolvere il problema delle concessioni richiede settimane o mesi. Non credo che si risolverà in dieci giorni, ci sono varie opzioni. Il Napoli è in pressing sul Comune di Pozzuoli e per questo bisogna modificare la natura dei terreni attraverso il Consiglio Comunale. Prossimo step? C’è massimo riserbo, dopo il ritorno di De Laurentiis dagli Stati Uniti potrebbe esserci un’altra novità. Il Presidente del Napoli, però, vuole delle risposte, il Dipartimento 5 vuole rispondere con il lavoro e credo che tutto potrebbe svolgersi in tempi ristretti".