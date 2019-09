Allan titolare e in campo tutta la gara, ma con il Perù finisce male: il Brasile cade all'85'

Le amichevoli sono utili per sperimentare, provare e riprovare l'assetto giusto in vista delle partite che conteranno. Il Brasile nella notte ha affrontato il Perù e Tite ha ruotato molto i suoi uomini, schierando tra i titolari anche Allan, in mediana insieme a Casemiro e Coutinho. Ma la selezione verdeoro cade nel finale a Los Angeles: all'85' la rete decisiva che vale l'1-0 del Perù, un po' a sorpresa. E al centrocampista azzurro non resta che la soddisfazione di essere partito titolare.