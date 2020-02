Allarme Coronavirus, due atleti lombardi esclusi dalla Napoli City Half Marathon

La settima edizione della Napoli City Half Marathon oggi 23 febbraio si è corsa regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy. Due atleti che avrebbero dovuto parteciparvi, però, sono stati esclusi prima dell'inizio della gara poiché residente in uno dei dieci comuni della Lombardia indicati come focolai del virus. Inoltre sia loro due altri 20 runner avevano partecipato ad una maratona a Santa Margherita Ligure, un evento di 20 giorni fa che non ha messo a rischio la presenza per oggi.