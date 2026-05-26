Allegri attende le mosse di ADL, Venerato: "Domani sarà a Pescara per il premio Galeone"
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"Due giorni abruzzesi per Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio è atteso in un noto hotel di Montesilvano"
Ciro Venerato, intervenuto al sito della Rai, fornisce un aggiornamento su Massimiliano Allegri: "Due giorni abruzzesi per Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio è atteso in un noto hotel di Montesilvano, mentre il giorno successivo sarà a Pescara per ricevere il Premio Giovanni Galeone nella sala consiliare del Comune, alle 16:30.
Restano da chiarire i dettagli organizzativi dell’evento: Allegri parlerà soltanto del suo “padre calcistico” Galeone o risponderà anche alle domande sul mercato e sul proprio futuro?" spiega Venerato.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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