Allegri attende le mosse di ADL, Venerato: "Domani sarà a Pescara per il premio Galeone"

Allegri attende le mosse di ADL, Venerato: "Domani sarà a Pescara per il premio Galeone"TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 13:40Notizie
di Arturo Minervini
"Due giorni abruzzesi per Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio è atteso in un noto hotel di Montesilvano"

Ciro Venerato, intervenuto al sito della Rai, fornisce un aggiornamento su Massimiliano Allegri: "Due giorni abruzzesi per Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio è atteso in un noto hotel di Montesilvano, mentre il giorno successivo sarà a Pescara per ricevere il Premio Giovanni Galeone nella sala consiliare del Comune, alle 16:30.

Restano da chiarire i dettagli organizzativi dell’evento: Allegri parlerà soltanto del suo “padre calcistico” Galeone o risponderà anche alle domande sul mercato e sul proprio futuro?" spiega Venerato.