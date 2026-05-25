Italia, Baldini rivoluziona: solo 4 convocati della disfatta in Bosnia
Silvio Baldini rivoluziona la nazionale per i due impegni amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, previsti rispettivamente il 3 giugno e il 7 giugno. Dei 24 convocati, sono presenti solo quattro di quelli che hanno partecipato alla disfatta dell'Italia contro la Bosnia ed Erzegovina: si tratta di Donnarumma, Palestra, Pisilli e Pio Esposito. Per il resto, spazio ai ragazzi dell'Under 21 con alcune novità, come Samuele Inacio, figlio di Pià.
Di seguito la lista dei convocati.
Portieri:
Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori:
Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti:
Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti:
Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).
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