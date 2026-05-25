Ufficiale Italia, Baldini rivoluziona: solo 4 convocati della disfatta in Bosnia

vedi letture

Sono presenti solo quattro di quelli che hanno partecipato alla disfatta dell'Italia contro la Bosnia. Per il resto, spazio ai ragazzi dell'Under 21

Silvio Baldini rivoluziona la nazionale per i due impegni amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, previsti rispettivamente il 3 giugno e il 7 giugno. Dei 24 convocati, sono presenti solo quattro di quelli che hanno partecipato alla disfatta dell'Italia contro la Bosnia ed Erzegovina: si tratta di Donnarumma, Palestra, Pisilli e Pio Esposito. Per il resto, spazio ai ragazzi dell'Under 21 con alcune novità, come Samuele Inacio, figlio di Pià.

Di seguito la lista dei convocati.

Portieri:

Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori:

Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti:

Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti:

Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).