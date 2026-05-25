Lindstrom, finale disastroso al Wolfsburg: i tedeschi retrocedono dopo 29 anni
Termina nel peggiore dei modi l'avventura di Jesper Lindstrom al Wolfsburg. L'esterno danese ha giocato 23 minuti nel play-out contro il Paderborn, senza riuscire ad incidere: alla fine i biancoverdi hanno perso 2-1, retrocedendo in Zweite Bundesliga per la prima volta dopo 29 anni. Il calciatore in prestito dal Napoli ha collezionato solo 15 presenze in campionato, di cui 4 da titolare, per un totale di 390 minuti giocati senza gol né assist. Lindstrom non verrà riscattato: tornerà in azzurro per poi cercare subito una nuova destinazione.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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