Lindstrom, finale disastroso al Wolfsburg: i tedeschi retrocedono dopo 29 anni

Lindstrom, finale disastroso al Wolfsburg: i tedeschi retrocedono dopo 29 anni
Ieri alle 23:10Notizie
di Davide Baratto

Termina nel peggiore dei modi l'avventura di Jesper Lindstrom al Wolfsburg. L'esterno danese ha giocato 23 minuti nel play-out contro il Paderborn, senza riuscire ad incidere: alla fine i biancoverdi hanno perso 2-1, retrocedendo in Zweite Bundesliga per la prima volta dopo 29 anni. Il calciatore in prestito dal Napoli ha collezionato solo 15 presenze in campionato, di cui 4 da titolare, per un totale di 390 minuti giocati senza gol né assist. Lindstrom non verrà riscattato: tornerà in azzurro per poi cercare subito una nuova destinazione.