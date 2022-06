Allegri denuncia l'ex compagna: "Ha speso per sé gli alimenti di nostro figlio"

Massimiliano Allegri ha presentato una querela nei confronti della ex compagna e madre di suo figlio Claudia Ughi.

Massimiliano Allegri ha presentato una querela nei confronti della ex compagna e madre di suo figlio Claudia Ughi, accusandola di aver distratto una parte dei 10mila euro che l'allenatore della Juventus versa mensilmente per il mantenimento del figlio. L'ex moglie dunque dovrà presentarsi in Tribunale per difendersi insieme all'avvocato Davide Steccanella. Il magistrato che segue l'inchiesta , contesta alla donna l'appropriazione indebita e la violazione degli obblighi di assistenza genitoriale: secondo l'accusa avrebbe sottratto alla cifra versata da Allegri per il figlio circa 200mila euro tra il 2019 e il 2021. L'allenatore sostiene di aver scoperto la ex tramite l'estratto conto che metterebbe in luce pagamenti extra come la retta universitaria all'estero per la figlia maggiore della donna, l'acquisto di una casa a Livorno e un investimento finanziario. L'avvocato della Ughi ha commentato: "Ritengo l'accusa infondata e ingenerosa per una madre che ha cresciuto nel migliore dei modi il figlio anche del querelante. Confido nella piena assoluzione". A riportarlo è l'edizione online del Corriere di Torino.