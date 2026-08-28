Ufficiale

Castel Volturno, seduta mattutina verso il Como: il report del club

Castel Volturno, seduta mattutina verso il Como: il report del club
Oggi alle 12:40Notizie
di Davide Baratto
Il Napoli si prepara all’esordio stagionale al Maradona contro il Como. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina a Castel Volturno

Mancano ormai due giorni all’esordio casalingo del Napoli in questo campionato. Gli azzurri affronteranno il Como domenica alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona e questa mattina hanno proseguito la preparazione al Training Center di Castel Volturno. Il club, come di consueto sotto la gestione Allegri, ha diffuso il report della seduta.

Napoli, allenamento mattutino a Castel Volturno

Di seguito il report del club: "Gli azzurri continuano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 18:30 contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo riscaldamento e lavoro tattico incentrato sul possesso. Conclusione di sessione con una partitina".