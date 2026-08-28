Ufficiale
Castel Volturno, seduta mattutina verso il Como: il report del club
Il Napoli si prepara all’esordio stagionale al Maradona contro il Como. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina a Castel Volturno
Mancano ormai due giorni all’esordio casalingo del Napoli in questo campionato. Gli azzurri affronteranno il Como domenica alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona e questa mattina hanno proseguito la preparazione al Training Center di Castel Volturno. Il club, come di consueto sotto la gestione Allegri, ha diffuso il report della seduta.
Napoli, allenamento mattutino a Castel Volturno
Di seguito il report del club: "Gli azzurri continuano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 18:30 contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo riscaldamento e lavoro tattico incentrato sul possesso. Conclusione di sessione con una partitina".
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Notizie
Copertina Allegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2026 18:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
Redazione Tutto Napoli.netLiveGenoa-Napoli, Allegri in conferenza: "Mercato? Rosa forte, diamo valore a chi c'è qui. Su Lang, Lucca e KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Napoli in Serie A: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi ad oggi è fuori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com