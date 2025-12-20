Ufficiale Allenamento a Riyad in vista della finale: il report della SSC Napoli

vedi letture

Continua la preparazione degli azzurri in vista della finale di Supercoppa Italiana, lunedì alle 20:00 contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina all'Al Riyadh Club e ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Ecco intanto il programma di domani per le conferenze dei due allenatori:

NAPOLI:

* ore 12.00 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti

aperti ai media.

* ore 16.30 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da

Politano presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

BOLOGNA:

* ore 11.30 (local time): allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i

primi 15 minuti aperti ai media.

* ore 15.30 (local time): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato

da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.