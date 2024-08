Altra finale per l'Al Nassr: CR7-gol, Massa espelle Brozovic nel recupero

Al Hilal contro Al Nassr, ennesimo atto tra le due squadre più forti dell'Arabia Saudita, che sabato 17 agosto si giocheranno un altro trofeo, il primo della nuova stagione. Dopo le tante sconfitte della passata annata, Cristiano Ronaldo e soci vogliono vendicarsi e cominciare con il piede giusto.

In semifinale è arrivata una facile vittoria, per 2-0, contro il modesto Al Taawon e il portoghese è stato subito grande protagonista, realizzando l'assist per la rete che ha sbloccato la sfida e poi chiudendo i conti nella ripresa. La sfida, arbitrata dall'italiano Davide Massa, è stata caratterizzata anche dall'espulsione diretta di Marcelo Brozovic in pieno recupero. L'ex centrocampista dell'Inter era stato ammonito ma l'intervento del VAR ha corretto la decisione del direttore di gara.