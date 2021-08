Altra vittoria e Insigne si prende la scena: buone indicazioni per Spalletti

Buona la prima anche nel ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli ieri pomeriggio ha battuto 2-1 l'Ascoli, raccogliendo la quinta vittoria del pre-campionato dopo quelle con Anaunia, Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia, ma che rispetto alle precedenti ha lasciato qualche indicazioni in più a Luciano Spalletti che ha lanciato tutti i nazionali reduci dagli Europei (Meret, Di Lorenzo, Insigne e Fabian), con ancora pochi allenamenti nelle gambe, e per la prima volta dunque ha provato l'11 che tra 13 giorni dovrebbe debuttare in campionato contro il Venezia.

A prendersi la scena è stato il giocatore più atteso, Lorenzo Insigne, che ha sbloccato il match su rigore, procurato da Osimhen, velocissimo nel prendere posizione in area di rigore. Poi il capitano nella ripresa ha anche servito l'assist per il 2-1 di Elmas, nel momento più difficile quando la benzina ha iniziato a scarseggiare e Spalletti - con pochi cambi per le tante assenze, Petagna, Ounas, Tutino - ha iniziato a ruotare. Un'ora di gioco per i nazionali, in cui il Napoli ha controllato totalmente il match subendo gol su uno sviluppo d'angolo su una delle poche azioni dell'Ascoli. Una decina di minuti in più per Insigne apparso già in buonissime condizioni mentre elementi come Osimhen, Koulibaly, Lobotka e Politano hanno già completato i 90 minuti. Ottimi segnali per Spalletti, ma indicazioni più precise arriveranno nel prossimo ed ultimo test del 14 agosto (contro un avversario ancora da ufficializzare).