Altro cambio per il Napoli: esce Spinazzola

Altro cambio per il Napoli: esce SpinazzolaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:13Notizie
di Christian Marangio

Prima dell'inizio della seconda frazione il Napoli fa il suo secondo cambio. Ad uscire è Leonardo Spinazzola e al suo posto è entrato Miguel Gutierrez. L'esterno italiano è dovuto uscire dopo aver accusato qualche affaticamento nella prima frazione. Si attendono ulteriori informazioni dopo la gara.