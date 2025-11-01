Spinazzola sostituito per un problema fisico: il punto

Ultim'ora

di Davide Baratto

Dopo aver perso Billy Gilmour nel primo tempo, il Napoli deve rinunciare anche a Leonardo Spinazzola: il numero 37 azzurro è stato sostituito nello slot durante l'intervallo a causa di un problema fisico. Spinazzola si è poi accomodato in panchina, dove è stato visto con una busta del ghiaccio nella parte superiore dell'anca, zona dove presumibilmente sente dolore.