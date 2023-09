Altro che campagna, Spalletti non si ferma mai: prosegue il tour, visite a tutti i club

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, punterà sul dialogo con gli allenatori dei club di Serie A.

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, punterà sul dialogo con gli allenatori dei club di Serie A. Come riferisce anche La Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli proseguirà il proprio tour nei vari centri sportivi delle squadre italiane. Spalletti vorrà incontrare ancora i propri colleghi, con cui si confronterà proprio sui calciatori scelti per indossare la maglia della nazionale italiana. L'allenatore toscano ha già incontrato Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini, Max Allegri e Ivan Juric.

Il tour di Spalletti però non è finito e verrà alternato allo studio della Serie A di giornata in giornata. Il CT azzurro, insieme a tutto lo staff, è pronto a far visita all'Inter di Simone Inzaghi alla Pinetina. Successivamente, Spalletti tornerà nella sua Toscana per incontrare il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano al Viola Park. L'avventura di Spalletti continuerà anche nella Capitale, dato che si recherà a Trigoria e Formello per confrontarsi con José Mourinho e Maurizio Sarri. Nell'ottica di una collaborazione solida e continuativa con i club italiani.