Altro doppio cambio: dentro Giovane e Olivera

Oggi alle 16:32Notizie
di Antonio Noto

Al 70' secondo doppio cambio per il Napoli. Conte toglie Juan Jesus, già ammonito, e lo stanco Vergara. Al loro posto entrano Olivera e Giovane. L'uruguaino va a posizionarsi da bracetto di sinistra della difesa a tre con Buongiorno che si sposta nel ruolo di centrale.

