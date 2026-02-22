Foto

CLASSIFICA - Champions, che sfida: Napoli resta a 50 e sale la Dea

Con il ko con l'Atalanta il Napoli resta a quota 50 punti al terzo posto, aspettando la gara della Roma che giocherà oggi contro la Cremonese. La Dea invece sale a 45 punti a due lunghezze di distanza dal quarto posto. Ecco la nuova classifica parziale: 