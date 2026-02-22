Doppio cambio per il Napoli: Conte cambia gli esterni di centrocampo

di Antonio Noto

Dopo la rete del pareggio dell'Atalanta, al 63', Antonio Cone opera un doppio cambio cambiando entrambi gli esterni di centrocapo. Fuori Mazzocchi e Gutierrez, dentro Spinazzola e Politano. 

