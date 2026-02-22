Ufficiale

Rabbia Conte per errori arbitrali: l'allenatore non parlerà a fine partita

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:35Notizie
di Fabio Tarantino

Antonio Conte non parlerà alla stampa dopo la partita con l'Atalanta. In conferenza c'è Manna, che aveva già parlato a Dazn. Silenzio stampa dunque per il tecnico azzurro, arrabbiato per gli episodi arbitrali. 

