Un altro colpo di testa fatale: Samardzic ribalta il Napoli

Un altro colpo di testa fatale: Samardzic ribalta il NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:43Notizie
di Antonio Noto

All'82' l'Atalanta si porta in vantaggio con Samardzic. Dal cross dalla sinistra di Bernasconi arriva un altro gol di testa. Questa volta è Samardzic che ruba il tempo a Olivera e buca la porta di Milinkovic-Savic.

