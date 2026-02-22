L'Atalanta risponde da corner: Pasalic sigla l'1-1 di testa

L'Atalanta risponde da corner: Pasalic sigla l'1-1 di testaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:23Notizie
di Antonio Noto

Al 62' l'Atalanta pareggia dagli sviluppi di un calcio d'angolo con Pasalic. Dal corner d'angolo di Zalewski arriva la testata vincente di Pasalic che si inserisce tra Beukema e Hojlund.

