Altro giro di tamponi in casa Napoli: in questi minuti test per tutto il gruppo

In questi minuti il Napoli sta svolgendo un nuovo giro di tamponi, quello di protocollo della vigilia. Tutto il gruppo-squadra prima dell'allenamento pomeridiano sosterrà un nuovo test, fondamentale ovviamente anche per la formazione che Rino Gattuso potrà schierare domani, dal momento che un filo di apprensione in casa Napoli ancora c'è per il caso legato a Zielinski e ai tre nazionali italiani. A riportarlo è Sky Sport.