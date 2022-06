Altro gol di Kvaratskhelia: finta di corpo, destro potente da fuori area e 2-0 alla Macedonia

Il nuovo giocatore del Napoli è andato a segno nel match ancora in corso tra la Georgia e la Macedonia del Nord

Non si ferma più Kvicha Kvaratskhelia. Il nuovo giocatore del Napoli è andato a segno nel match ancora in corso tra la Georgia e la Macedonia del Nord: suo il gol del 2-0. Il talento classe 2001 riceve il pallone in posizione centrale e sulla trequarti, splendida finta di corpo e destro potente che batte il portiere.