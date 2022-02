Altro infortunio in Nazionale per Lozano: come cambia l'attacco di Spalletti

Nuovo stop per Hirving Lozano. Proprio quando sembrava di nuovo al top della condizione, dopo i primi mesi di difficoltà per l'infortunio rimediato in nazionale in estate ed il Covid che gli ha fatto saltare le prime gare del 2022, il messicano "ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta e sarà rivalutato al suo rientro in Italia", come comunicato dal club partenopeo. Solo a quel punto verranno definiti i tempi di recupero, ma anche senza operazione sarà quasi impossibile vederlo in campo a febbraio.

Le alternative a Lozano

Ovviamente Matteo Politano, che sarebbe partito da titolare a Venezia in ogni caso perché rimasto a Castel Volturno in questa sosta, ma anche Adam Ounas che ieri ha avuto l'ok dopo gli esami approfonditi post-Covid in seguito allo stop in Coppa d'Africa. Ovviamente però l'algerino avrà bisogno di un po' di tempo per riprendere l'attività e tornare al top della condizione

Anche Zielinski?

Un'altra ipotesi per alcune gare porta al polacco. Anche Zielinski potrebbe agire a destra, seppur convergendo molto dentro al campo, ed in questo caso Spalletti avrebbe l'occasione per schierare Mertens in posizione centrale nel 4-2-3-1 dietro Osimhen. Uno scenario possibile anche per il ritorno del nigeriano al top della condizione ed il rendimento eccezionale di Mertens dei mesi scorsi.