Alvino annuncia la formazione: esordio per Bakayoko, risolto il ballottaggio in difesa

Ultime di formazione in vista di Napoli-Atalanta direttamente da Carlo Alvino. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, attraverso il suo account Twitter, ha fatto sapere che Rino Gattuso ha scelto l'undici da mandare in campo oggi al San Paolo: "Formazione fatta, 4-2-3-1. Esordio per Bakayoko".

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.