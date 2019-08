Alvino, scintille con il bianconero Paolino: "La Juve non piange!", lui replica: "Stampa mette Mertens al rogo"

“La Juve non va il Parlamento a lamentarsi come altre squadre”. Inizia così il dibattito tra Antonio Paolino, direttore di RadioBianconera, che duella dialetticamente con Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Paolino dice una cosa impossibile - replica Alvino - la Juve non potrà mai andare a lamentarsi anche perché non ne ha alcun motivo”.

Paolino attacca poi sul rigore fischiato a Mertens a Firenze: “Si parla sempre quando c’è di mezzo la Juve, ma vogliamo dire cosa è accaduto con Mertens? Il Napoli si ricorda solo degli episodi che favoriscono la Juve”.

Alvino replica “Atteggiamenti circensi di qualcuno ogni domenica vengono ignorati, ora invece mi pare che la stampa voglia mettere al rogo Mertens per l’episodio di Firenze”