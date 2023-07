Amichevole Napoli-Girona, corsa al biglietto: TicketOne mette a disposizione altri tagliandi

Sono stati messi in vendita altri biglietti su TicketOne per Napoli-Girona, amichevole in programma mercoledì 2 agosto allo stadio Patini

Sono stati messi in vendita altri biglietti su TicketOne per Napoli-Girona, amichevole in programma mercoledì 2 agosto allo stadio Patini di Castel di Sangro. La capienza dell'impianto per i prossimi tre test è stata aumentata da 5 mila spettatori a 7,5 mila e per questo motivo online sono spuntati nuovi tagliandi per la sfida contro gli spagnoli.

Ultimissimi posti a disposizione per la Tribuna Onore A, disponibilità bassa per la Tribuna Onore B, la Tribuna Laterale Sud e i Distinti. Per quanto riguarda la Curva Sud e Nord, invece, la disponibilità è media.